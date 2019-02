INTER ICARDI OPERAZIONE / Va via o resta? Torna a giocare o no? Si opera e non si opera? Il presente di Mauro Icardi è costellato di dubbi: dal campo al mercato, tutto è un grande punto interrogativo. Lo scontro con l'Inter non sembra volgere al sereno dopo le nuove dichiarazioni di Wanda Nara e quelle di Marotta che ha detto di non voler più parlare dell'argomento.

Servono i fatti e soprattutto prendere una decisione: se quelle sul fronte mercato arriveranno dopo l'offerta che la società presenterà alla moglie-procuratore, dal punto di vista del campo molto si deciderà la settimana prossima. Come riferisce 'Repubblica', infatti, il 7 marzo è la data ultima per decidere un eventuale intervento chirurgico. Una scelta che non soltanto chiuderebbe in anticipo la stagione nerazzurra di Icardi ma renderebbe molto difficile la convocazione dell'attaccante argentino per la coppa America in programma dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile.