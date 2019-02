CALCIOMERCATO NAPOLI ANDRE' GOMES / In passato è stato spesso accostato alla Juventus, qualche mese fa su di lui c'era anche il Napoli: Andrè Gomes dopo la parentesi non positiva al Barcellona ha ritrovato spazio e prestazioni con la maglia dell'Everton, società nella quale è in prestito secco.

Il centrocampista portoghese in estate dovrà far ritorno in Spagna (non c'è nessuna opzione di acquisto) ma soltanto per poco: i catalani, infatti, non hanno intenzione di puntare su di lui, anzi vorrebbero sfruttare la sua buona stagione per monetizzare la sua cessione e finanziare così l'acquisto di calciatori in linea con il progetto. 'Marca.com' fa anche il prezzo del 25enne: per 40 milioni di euro l'affare si può chiudere.potrebbe così tornare in orbita Napoli, conche in estate potrebbe dover intervenire a centrocampo dove è già andato via. Meno probabile un ritorno di fiamma da parte della società bianconera che, oltre ad aver già acquistato Ramsey, segue obiettivi diversi al momento.