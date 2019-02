CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Non si fa fantamercato ipotizzando un addio di Paulo Dybala alla Juventus al termine di questa stagione. Di una stagione tutt'altro che eccezionale, almeno fin qui e al netto del gol di ieri a Bologna da tre punti, da parte dell'attaccante argentino, oscurato indubbiamente dall'arrivo di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo che ha costretto Allegri - con il quale i rapporti non sono idilliaci - a cambiargli in ruolo e in sostanza ad allontanarlo dallo specchio della porta.

Dove può andare Dybala? L'non sarebbe una destinazione clamorosa, considerato che Marotta è un suo grande estimatore e che ci sta pensando da diversi mesi in caso di cessione di Icardi . L'ex capitano nerazzurro potrebbe finire proprio alla a patto che tolga la procura alla moglie Wanda Nara affidandosi a un vero agente , attraverso uno scambio con lo stesso 25enne di Laguna Larga. Che, va detto, vanta estimatori un po' ovunque, anche in Inghilterra, in quel di Manchester. Lone avrebbe forse più bisogno, ecco perché non si può escludere un tentativo concreto nell'estate che verrà. La Juve non considera Dybala incedibile e, visto che da tempo pregusta il grande ritorno, potrebbe proporre un super scambio alla pari o quasi con Paul. Un attaccante per un centrocampista, stessa più o meno età e probabilmente voglia di tornare a rivestire un ruolo da grande protagonista.