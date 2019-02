INTER CASO ICARDI / Vecchie-nuove notizie da Appiano Gentile in merito al 'caso' Icardi. Anche oggi, all'indomani del discusso pareggio al 'Franchi' contro la Fiorentina, l'ex capitano dell'Inter non si è allenato col resto della squadra svolgendo terapie e lavoro personalizzato.

Con luiBalé, l'altro attaccante non a disposizione di: per il senegalese si parla di rientro fra un paio di settimane, mentre il tecnico spera che la situazione legata al numero 9 si possa risolvere nel giro dei prossimi giorni, considerata la doppia sfida con l'Eintracht e il derby col Milan all'orizzonte. Ricordiamo che Icardi, al quale presto dovrebbe arrivare l'offerta di rinnovo da parte dell'Ad Marotta , ha saltato le ultime quattro partite,compresa, ovvero tutte quelle successive alla clamorosa decisione della società di togliergli la fascia di capitano. Da quel momento in poi si è di fatto autoescluso svolgendo esclusivamente fisioterapia al ginocchio che dà un po' gli creava fastidio.