CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Carlo Ancelotti alla guida del Napoli dietro la scrivania con De Laurentiis non più presidente: è lo scenario prospettato da Raffaele Auriemma a 'Radio Marte'. Il giornalista spiega: "Ho la sensazione che in futuro De Laurentiis si svincolerà dal calcio, si sta riorganizzando per fare dei film in America.

Secondo me lascerà il Napoli nelle mani di Ancelotti e Chiavelli".

Auriemma continua: "Ancelotti è andato diverse volte a Londra, qual è il motivo? Ma non c’è bisogno di andare a Londra per trattare con altre squadre. Io credo che il Manchester United possa volere Ancelotti, è l’unica big che potrebbe aver bisogno. Ancelotti però va a Londra per cercare investitori nel Napoli, incontra spesso gente della finanza, americani e arabi. Si vocifera addirittura che il prossimo allenatore sarà il figlio, con Ancelotti direttore tecnico: allargherà così le proprie competenze. Il tecnico ha preso a cuore la causa Napoli, in vista di un possibile futuro senza De Laurentiis".

