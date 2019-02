CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI LILLE PEPE / Nicolas Pepè, attaccante ivoriano classe 1995 del Lilla, è stato spesso accostato a Juventus e Napoli in Serie A anche se da ieri sembra sempre più vicino al Bayern Monaco.

Intanto a confermare quello che sembra un addio ormai certo ci ha pensato lo stesso ds del club transalpino, Luis, che a 'Telefoot' ha evidenziato: "Non siamo un club ricco, questo significa che se arriva una proposta davvero buona per il giocatore, saremo costretti a venderlo". Pepe ha collezionato fin qui in stagione ben 17 reti ed 11 assist, attirando le mire di molti tra i maggiori club europei.