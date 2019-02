MILAN GATTUSO LAZIO PAQUETA' BIGLIA / Magic moment per il Milan che domani sera affronterà la Lazio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Gattuso ai microfoni di 'Milan TV' predica calma nonostante il momento positivo: "Veniamo da un momento brillante, è vero, ma domani ci giochiamo il primo tempo della semifinale. Dobbiamo giocarla con grande umiltà. La Lazio è diventata una realtà del calcio italiano da qualche anno a questa parte ed esprime un buon calcio. Mi piaceva l'Incredibile Hulk, che diventava verde quando si arrabbiava: mi piaceva tanto, era un atleta, faceva bodybuilding. Un altro cartone animato che seguivo tantissimo è l'Uomo Tigre". Gattuso ha quindi spostato il tiro sui singoli partendo da Biglia: "Sta bene, si allena con continuità.

Milan, Gattuso tra Paquetà e Donnarumma

Ha avuto un infortunio grave ed è un giocatore molto importante per noi. Bakayoko e gli altri centrocampisti stanno giocando in un modo incredibile, ma lui dev'essere un valore aggiunto. E' importante che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando parte dalla panchina. E' un leader importante".

Gattuso ha proseguito sui suoi giovani gioielli: "Paquetà merita la convocazione, era già nel giro della nazionale prima che arrivasse al Milan. Abbina quantità a qualità e sicuramente ci può stare nella nazionale brasiliana. Donnarumma? Gli ho fatto gli auguri, ha cambiato prefisso. Compie vent'anni, adulto è una parola grossa. Più di 150 presenze con la maglia del Milan sono qualcosa di incredibile per uno con un'età così giovane. Ci vuole voglia e passione. Questo è un lavoro in cui si può migliorare fino all'ultimo giorno in cui si scende in campo. Lui l'ha capito, a livello mentale è cresciuto tanto. Deve continuare su questa strada".

