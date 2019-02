CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Stagione da 9 reti in 31 apparizioni stagionali per Patrick Cutrone che però con l'arrivo in rossonero di Piatek sembra essersi fermato. Spazio ridotto ed astinenza da goal per il classe 1998 che è già entrato nel cuore dei tifosi del Milan.

Il futuro di Cutrone però potrebbe addirittura non essere ancora del tutto deciso. A lanciare un campanello d'allarme ci ha pensato Donato. procuratore del giovane attaccante milanista, che ai microfoni di 'Radio Marte' ha ammesso: "Se Cutrone resta a Milano? Vedremo...". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI