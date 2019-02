ATLETICO MADRID JUVENTUS UEFA SIMEONE ALLEGRI / Atletico Madrid-Juventus ha lasciato strascichi importanti non solo per il 2-0 finale che ha premiato gli spagnoli. L'UEFA infatti ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei due allenatori, Diego Simeone e Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nell'occhio del ciclone ci è finito in particolar modo il condottiero dell'Atletico che dopo la rete disi era rivolto alla tribuna dello stadio con un gestaccio volgare del quale ha spiegato poi le ragioni nel post-partita. L'UEFA evidenzia come la condotta dell’allenatore argentino ex Catania sarà valutata in data ancora da confermare dal comitato etico e disciplinare che dovrebbe avvalersi dell’articolo 11 comma 2del regolamento, che sanziona gli “atteggiamenti che sono insultanti o che violano le regole base di una condotta regolare”. Il 'Cholo' Simeone è quindi in attesa di conoscere l'eventuale sanzione, così come Massimiliano Allegri per cui è stato aperto un procedimento per aver ritardato il calcio d’inizio del secondo tempo.