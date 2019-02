CALCIOMERCATO GENOA PIATEK PREZIOSI / “Se mi aspettavo lo score di Piatek con il Milan? Sì, altrimenti non l’avrei venduto al quelle cifre". Così Enrico Preziosi ai microfoni di Calciomercato.it al termine dell'assemblea della Lega Serie A che si è svolta a Milano. "Piatek è un giocatore importante, molti non sono contenti tra i genoani per le cifre e tutto il resto, però è un’operazione che si doveva fare e l’abbiamo fatta. A me non sorprende, credo che in una squadra dove ci sono più possibilità in attacco lui riesca a esprimersi al meglio: rispetto a noi il Milan ha molte più soluzioni, ha più possibilità di segnare: credo che arriverà oltre i 35 gol in gare ufficiali. Rammarico? No, io sono soddisfatto perché sta facendo bene: è come un sarto che ti ha fatto bene l’arbitro e tu sei contento, va così. Noi abbiamo preso dei soldi, per alcuni sono pochi e per noi erano giusti: siamo contenti di aver fatto l’operazione e auguro a Piatek e al Milan di avere i successi che si meritano”.



Sulla scoperta di tanti giocatori al Genoa: “Siamo un pizzico fortunati, sono scelte che sembrano un pochino occasionali ma non lo sono: sono dettati da momenti in cui studiamo alcune situazioni che sembrano utili per il Genoa.

C’è un lavoro dietro e ci sono decisioni, qualche volta si sbaglia perché si parla solo di Piatek, ma si deve parlare anche di tantissimi giocatori che abbiamo preso e che non hanno risposto alle nostre aspettative, come succede. Ora ci godiamo questo momento fortunato, i giocatori che abbiamo scelto li abbiamo scelti sempre con la convinzione che fossero i giocatori adatti al nostro calcio”.Sulla possibilità che il valore di Piatek raddoppi: “Non è una cosa che compete a me, il Milan non deve fare trading come noi, quindi credo che il Milan debba valorizzare il suo asset e il suo club: si fa fatica a rifiutare certe offerte, ma credo che per il Milan sia diverso. A meno che, come succede nel calcio, accadano cose folli, tipo 300 o 400 milioni offerti e che possano venderlo”.Sual: “Adesso pensiamo al campionato da finire, poi vedremo cosa succederà: siamo sempre nella convinzione che facciamo le cose per il bene della nostra società, anche se spesso questa cosa non è condivisa dai nostri tifosi perché vorrebbero giustamente vedere giocare i propri idoli con la loro squadra e con la loro maglia. Noi facciamo sempre quello che serve al Genoa in termini di investimenti per il domani sul discorso struttura, abbiamo sempre bisogno di risorse per fare andare avanti le cose in una certa maniera”.Sui talenti che lo attirano: “Ne abbiamo già più di uno, credo che a giugno capiremo meglio: faremo operazioni su cose che stiamo studiando dall’anno scorso. Se avremo ancora un pizzico di fortuna saremo felici”.

Michael Cuomo

