CHELSEA LITE SARRI KEPA / Nella giornata di ieri si è parlato moltissimo del caso che ha visti coinvolti Maurizio Sarri e il portiere del Chelsea, Kepa Arrizabalaga. L'estremo difensore spagnolo ha infatti rifiutato la sostituzione da parte dell'ex allenatore del Napoli creando un gigantesco polverone mediatico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nonostante l'enorme sceneggiata inscenata sull'asse-Sarri, l'ex Bilbao non dovrebbe rischiare alcuna sanzione. Stando a quanto riporta l'Evening Standard, che cita fonti interne al, il numero uno spagnolo non rischia nulla. Le alte sfere della società inglese hanno infatti preso in esame positivamente le spiegazioni delle parti in causa e hanno infine deciso di non sanzionare Kepa: nessuna multa nè esclusioni dalla rosa in vista della prossima gara contro il