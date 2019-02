CALCIOMERCATO JUVENTUS ASENSIO BAYERN / Non solo Marcelo ed Isco. Anche Marco Asensio è uno dei nomi di casa Real Madrid finiti nel mirino della Juventus. Il club bianconero monitora con attenzione la situazione legata al maiorchino.

Sul giocatore ci sono le grandi di Inghilterra, dalalfino all', ma stando alle voci provenienti dalla Spagna in pole position pare esserci il. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come infatti riporta 'Don Balon', il club bavarese sarebbe pronto ad offrire 120 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 1996, piuttosto scontento per il non altissimo minutaggio che gli viene concesso da Santiago Solari. Se dovesse continuare a non giocare con grande frequenza, Asensio potrebbe forzare la cessione e chiedere di lasciare il Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui