CALCIOMERCATO NAPOLI BENNACER CORSI / Nel corso del calciomercato di gennaio il Napoli sembrava vicinissimo all'acquisto di Bennacer dall'Empoli.

La trattativa non si è però concretizzata ed oggi il patron dei toscani, Fabrizio, ha parlato a tal proposito ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "L'operazione con gli azzurri era praticamente fatta, poi Tonelli ha fatto saltare tutto. Spero che a giugno Bennacer sia ancora un giocatore da Napoli e non da Empoli, a Milano ha fatto cose importanti è giovane e ha tanta qualità. Sono molto arrabbiato se poi scivola e regala un gol perché non ha voluto cambiarsi le scarpe". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI