ROMA MANOLAS INFORTUNIO DERBY / Roma e Lazio sono entrate nella settimana del derby. Lo sfida di sabato sera resta uno scontro diretto potenzialmente decisivo nella lotta Champions e per questo entrambi gli allenatori sperano di avere tutti i giocatori a disposizione. Sono ore di apprensione in casa giallorossa per le condizioni fisiche di Kostas Manolas: il difensore greco è uscito dal campo per infortunio contro il Frosinone dopo uno scontro con Molinaro.

Per il 44 romanista si è trattato di una distorsione alla caviglia destra e l'uscita dal campo in barella ha fatto pensare al peggio.

Di Francesco, però, sembra poter tirare un sospiro di sollievo: come anticipato ieri da Calciomercato.it e confermato oggi dal club attraverso la tv ufficiale, i primi esami svolti da Manolas non hanno evidenziato la presenza di fratture, né l'interessamento dei legamenti. Per l'ex Olympiacos sono in programma nuovi accertamenti, ma le impressioni che arrivano al tecnico giallorosso sono positive. Le condizioni di Manolas saranno ovviamente monitorate di giorno in giorno: la speranza è quella che il giocatore possa scendere in campo già nel derby di sabato.

