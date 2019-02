p>VIRTUS ENTELLA ORLANDI / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, laha annunciato il ritiro di Andreadall'attività agonistica in seguito ad alcuni approfonditi accertamenti strumentali da cui è emersa una patologia cardiaca che purtroppo lo costringe a concludere improvvisamente la sua carriera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Cresciuto nella cantera del Barcellona, Orlandi ha cercato prima fortuna in Inghilterra indossando la maglia dello Swansea, del Brighton e del Blackpool prima del suo trasferimento in Italia. Il presidente Antonio Gozzi ha manifestato la propria solidarietà al giocatore: “Per l’Entella e’ da sempre prioritaria la salute dei propri calciatori e anche in questo caso, abbiamo voluto compiere una serie di accertamenti supplementari che hanno evidenziato questa patologia, salvando probabilmente la vita al calciatore.

Ecco le parole di Orlandi: “Vorrei ringraziare la Virtus Entella e tutti coloro che fanno parte di questa bellissima famiglia. In questi pochi giorni a Chiavari ho trovato gente stupenda con una sensibilità fuori dal comune. Dal presidente Gozzi che ringrazio sinceramente, a tutti i giocatori, mister Boscaglia e i membri dello staff. Un pensiero speciale va allo staff medico che mi è stato vicino in un momento difficile e mi ha probabilmente salvato la vita. Tifo per voi e sono sicuro che la squadra ritroverà presto la cadetteria, il minimo che questa società merita. Grazie ancora di cuore a tutti”.

