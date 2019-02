CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID - Dopo un'estate che ha visto il Real Madrid protagonista sul mercato soprattutto in uscita con la cessione di Cristiano Ronaldo, Florentino Perez pare intenzionato a investire in modo pesante a partire da giugno per rinforzare la rosa delle 'Merengues'. Il presidente dei campioni d'Europa in carica avrebbe deciso di stanziare 400 milioni di euro.

Sfumati i grandi sogni(destinato a restare al Chelsea visto il blocco del mercato dei 'Blues') e, per il quale il Psg ha chiuso alla cessione, i blancos avrebbero in mente un triplice colpo che coinvolge direttamente e indirettamente la. Da un lato, infatti, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare forte sull'attaccante argentino Paulo. Dall'altro avrebbe puntato l'obiettivo bianconero Matthijs, giovane difensore olandese dell'Ajax. A completare il terzetto, infine, il centravanti inglese Harrydel Tottenham.