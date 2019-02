LAZIO MILAN CONFERENZA INZAGHI / Dopo il ko in Europa League e il rinvio del match contro l'Udinese, la Lazio è attesa dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan. Alla vigilia della semifinale d'andata all'Olimpico, il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale della società: "L'eliminazione col Siviglia brucia, ma ora dobbiamo farci trovare pronti per domani.

In difesa siamo in emergenza e cercheremo di ovviare, affrontando la partita con umiltà e pensando sui 180 minuti". Per l'allenatore piacentino tanti i problemi di formazione, con la possibile defezione anche del capitano Senad

Inzaghi sa bene da dove verranno i pericoli del Milan: "Piatek si è inserito benissimo a Milano. Sarò soddisfatto se vedrò la mia Lazio fare una grande gara, concedendo poco ai rossoneri. Sappiamo che sono micidiali nelle ripartenze e dovremo essere bravi a fare la partita, tenendo il campo nel migliore dei modi”.

