CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo è sicuramente l'uomo copertina della Roma: il centrocampista classe 1999 è pronto a giocare il suo primo derby capitolino da protagonista contro la Lazio e cercherà di trascinare la squadra giallorossa ad una vittoria che sarebbe importantissima in ottica Champions.

Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Zaniolo: la conferma di papà Igor

Sguardo rivolto al presente ma anche al futuro: come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, la Roma è pronta a blindare Nicolò Zaniolo con un ritocco importante di ingaggio per difendersi dalle offensive dei più importanti top club europei, tra cui la Juventus Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Questa settimana per Zaniolo sarà sicuramente indimenticabile visto che il centrocampista giallorosso è pronto a vivere il suo primo derby da protagonista con la Roma. Intervistato dal 'Corriere dello Sport', Igor Zaniolo, papà di Nicolò, ha espresso la sua emozione: ''Il derby è sempre una partita speciale, a Roma poi si respira un’atmosfera fantastica. Nicolò è carico, ma spero che sia più rilassato di me''.

La doppietta in Champions League:'''Non facciamo i finti modesti. Le sue qualità sono innegabili, ma ovviamente non si deve fermare perché non ha ancora fatto nulla. Dovrà confermarsi nel resto della stagione e poi nei prossimi anni. Se si ferma ai due gol al Porto siamo all’inizio della fine. Le voci dell'ultimo periodo non lo aiutano: per farlo crescere bene dobbiamo remare tutti dalla stessa parte''.

E poi il rinnovo: ''Raiola ha chiesto informazioni ed è interessato, ma Vigorelli resterà l’agente di Nicolò per tanto tempo. A fine stagione ci sarà un incontro con la Roma per il rinnovo, non ci saranno problemi. Da entrambe le parti c’è la volontà di chiudere positivamente la trattativa''.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui