BENZEMA REAL MADRID CRISTIANO RONALDO / Senza Cristiano Ronaldo il Real Madrid in questa stagione ha attraverso diversi momenti di appannamento tanto che la squadra di Santiago Solari attualmente si trova a 9 punti di distacco dalla capolista Barcellona. In Champions le cose sembrano andare diversamente bene ma è inevitabile che l'addio del portoghese ha lasciato un vuoto incolmabile nell'economia del gioco madrileno.

C'è chi però ha giovato della partenza del cinque volte Pallone d'Oro. Dopo la cessione di CR7 che in estate ha lasciato Madrid per trasferirsi in Italia alla Juventus, Karim Benzema ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in un'intervista rilasciata a 'France Football': "Ora sono io il leader dell'attacco. Prima giocavo solo in funzione di Cristiano per fargli segnare più gol possibili. Ero in secondo piano, ora tocca a me segnare". Parole forti quelle rilasciate dall'attaccante francese: seguirà la replica del campione portoghese?

