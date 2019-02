CALCIOMERCATO MILAN BALE REAL MADRID INTER / In Spagna non hanno dubbi: GarethBale è sempre più lontano dal Real Madrid. L'esterno gallese - si legge su 'As' - ha rotto con lo spogliato dei blancos. Una situazione davvero complicata che potrebbe portare alla rottura al termine della stagione. Il calciatore - nei giorni scorsi - è stato accostato al Milan.

Per il club rossonero sarebbe un sogno, davvero complicato da realizzare, ma che con l'accesso indiventerebbe un po' più facile. Bale sarebbe la risposta aa distanza di un anno e non è escluso che sul gallese non piombi nuovamente lper un derby che infiammerebbe l'estate. Per restare aggiornato sul mercato CLICCA QUI . Bale è pronto a fare le valigie, per lapotrebbe essere davvero un'occasione ghiotta da sfruttare