p>CALCIOMERCATO BARCELLONA STUANI / Dopo la parentesi non certamente indimenticabile in Italia con la maglia della, Cristhianall'età di 32 anni sta vivendo forse la miglior stagione della sua carriera: dietro ai mostri, nella classifica marcatori della Liga c'è lui che con la maglia delha collezionato fin qui 13 gol in 21 partite. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Numeri importanti che hanno attirato proprio l'attenzione della dirigenza blaugrana che ha pensato a Stuani durante la finestra invernale di mercato, prima di optare per l'arrivo di Kevin Prince Boateng. A confermarlo è stato lo stesso giocatore ai microfoni dell'emittente radiofonica 'RAC 1': ''Sì, c'era l'nteresse da parte del Barcellona. E' un orgoglio che una grande squadra come il Barca pensi a me, ma sono anche contento del rinnovo con Girona. Non sono libero in caso di retrocessione ma sono convinto che la squadra non scenderà. Abbiamo piena fiducia nell'allenatore e riusciremo a salvarci".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui