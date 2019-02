p>DONNARUMMA GALLIANI INTER MILAN / Nel giorno del 20esimo compleanno di Gianluigi, estremo difensore del, c'è spazio inevitabilmente all'auguro di Adriano, ex amministratore delegato e dirigente sportivo rossonero, che ha rivelato un curioso retroscena di mercato che ha per protagonista proprio il portierone azzurro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole riportate dall'Ansa: ''Donnarumma è incredibile se si pensa che ha fatto più di 150 partite nel Milan a questa età. Mi ricordo quando mi ha chiamato Mihajlovic per dirmi che l'avrebbe fatto esordire, io ero d'accordissimo. Il Milan deve ringraziare Mauro Bianchessi, lo ha portato al Milan che era ad un passo dall'Inter. Lui insisteva, dicendo che era il portiere del futuro. Io gli diedi il via libera e lo abbiamo portato a casa strappandolo all'Inter".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui