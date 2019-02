JUVENTUS GALEONE ALLEGRI CHAMPIONS LEAGUE / Galeone - intervenendo a 'Radio Kiss Kiss' - oltre a svelare il futuro di Massimiliano Allegri, ha parlato della sfida della Juventus in Champions League, lanciando più di una frecciata a Sacchi: "Se Allegri vince la Champions League la dedicherà sicuramente a lui - afferma - i bianconeri devono credere al passaggio del turno in Champions e deve crederci soprattutto Allegri.

In questo modo potrà far ricredere parte della stampa che lo ha massacrato in questi tre giorni ma soprattutto ex colleghi tra cui il grande santone che continua con questa storia dello spartito legato ad una squadra. Mi riferisco ad Arrigo Sacchi. Parla sempre di questa "put****ta" dello spartito ma se io ho uno spartito di Rachmaninov e la suona il pianista di piano bar è una cosa, se la suona Pollini è un'altra. Non si può aggredire un allenatore che con la Juve ha vinto 10 titoli. Penso che Allegri ce l'abbia un po' con Sacchi, io di sicuro sì".