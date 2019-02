CALCIOMERCATO JUVENTUS GALEONE ALLEGRI / Ancora conferme sull'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus a fine stagione. Giovanni Galeone, che conosce bene il mister bianconero, ha davvero pochi dubbi: "Allegri in Premier il prossimo anno? Glielo dico già da qualche anno - afferma ai microfoni di Radio Kiss Kiss - Non so, in Italia non ci sono squadre dove possa andare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al di là di come andrà l'avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita. L'anno scorso poteva andare al, all', ale al: ha rifiutato per provare a vincere la Champions con la Juve quest'anno. Se non la vince, per me, non è un gran fallimento. Non è che perchè prendi Cr7 vincerai di sicuro.