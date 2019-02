SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che sottolinea l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la passata stagione per venire incontro agli arbitri e provare a limitare gli errori. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 25esima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo del venerdì, il Milan si è visto annullare da Giacomelli i gol di Paqueta e di Borini contro l'Empoli: in entrambi i casi c'era fuorigioco. Nel derby emiliano, invece, Maresca ha concesso il rigore che ha permesso alla Spal di pareggiare contro il Sassuolo: c'è la spinta di Magnanelli su Floccari. In Parma-Napoli, poi, Chiffi decreta un penalty per i padroni di casa per il fallo di Malcuit su Alves, ma poi torna sui suoi passi: a inizio azione c'è un'infrazione di Gagliolo su Callejon.

Serie A, 25esima giornata: risultati e classifica senza Var

Ma gli episodi più clamorosi sono concentrati nel posticipo tra: il silent check conferma le reti di Simeone e Vecino nei primi minuti. Nella ripresadeve rivedere le immagini per fischiare il rigore ai nerazzurri per il fallo di mano di Fernandes ed annullare il gol di Biraschi viziato dal fallo di Muriel su. Infine rivede il presunto tocco di mano dello stesso difensore interista che in realtà non c'è: ma stavolta non cambia idea.

Milan-Empoli 5-0

Torino-Atalanta 2-0

Frosinone-Roma 2-3

Sampdoria-Cagliari 1-0

Bologna-Juventus 0-1

Chievo-Genoa 0-0

Sassuolo-Spal 1-0

Parma-Napoli 1-4

Fiorentina-Inter 4-2

Lazio-Udinese rinviata

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 69, Napoli 56, Inter 47, Milan 45, Roma 44, Lazio* 38, Atalanta 38, Torino 38, Fiorentina 36, Sampdoria 36, Sassuolo 31, Parma 29, Genoa 29, Cagliari 24, Spal 23, Udinese* 22, Empoli 21, Bologna 18, Frosinone 16, Chievo 10.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 71, Napoli 56, Inter 44, Milan 42, Roma 39, Torino 39, Sampdoria 38, Fiorentina 36, Lazio* 36, Atalanta 35, Sassuolo 33, Genoa 29, Parma 29, Cagliari 28, Spal 26, Empoli 25, Udinese* 22, Frosinone 18, Bologna 16, Chievo 13.

*Una partita in meno

