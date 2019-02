Lazio-Milan, le ultime sull'infortunio di Lulic

LAZIO LULIC INFORTUNIO / Potrebbe essere meno grave del previsto l'infortunio di Senad Lulic.

Il capitano biancoceleste, che ha accusato un problema al ginocchio destro durante l'allenamento di ieri, verrà monitorato in queste ore in vista del doppio impegno fondamentale di questa settimana. Domani è in programma il match dicontro il, mentre sabato ci sarà l'attesissimo derby.