PANCHINA INTER SPALLETTI CONTE / "E' petto netto, tutti hanno visto che non era rigore anche dalla panchina. E' petto, netto! Domani ci saranno i titoli con 'Spalletti via', ma la partita è vinta. Questi sono risultati fondamentali per il corso della stagione. Io l'ho visto bene dal campo, è tutto molto chiaro".

