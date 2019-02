INTER MAROTTA VAR / Non si placano le polemiche all'indomani del match tra Fiorentina e Inter, con il rigore concesso nel lunghissimo recupero dall'arbitro Abisso in favore dei viola. E' duro il commento di Beppe Marotta sull'accaduto: "Abbiamo subito un danno notevole e speriamo non sia irreparabile nell'economia di questo campionato.

Sarebbe veramente grave anche perché si tratta di un episodio subito nel finale di gara e non nella prima parte: la partita aveva preso una china chiara e definita - ha detto l'Ad nerazzurro ai giornalisti presenti a margine del 'Premio Facchetti, il Bello del Calcio' - Il grande rammarico che ho come dirigente è che abbiamo investito molto sul, non per debellare completamente gli errori ma per ridurli. L'uso deve essere scrupoloso e razionale, non si deve confondere l'oggettiva con la soggettività: rimango basito e deluso".

Marotta continua: "Il mio rammarico è che con uno strumento così a disposizione, che fornisce valutazioni oggettive, si commetta un errore tale, grossolano, che ha ha dell'incredibile, il più grande da quando esiste il VAR. Non me la sento di condannare un arbitro, non sta a me, ma è evidente che tutto il sistema vada oleato meglio. Esprimo gratitudine a squadra e allenatore: un'Inter positiva e motivata, come la volevamo, che ha giocato benissimo".

PERISIC-POLITANO - "Dietrologia pura che rimando al mittente. Solo gioia di un nostro giocatore".

Dall'inviato Michael Cuomo

