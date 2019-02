CALCIOMERCATO INTER ULTIME ICARDI RAKITIC / Tra campo e calciomercato Inter, quella che inizia oggi sarà una settimana rovente e fondamentale per il prossimo futuro dell'Inter. Tra il caso Icardi e Wanda Nara, le polemiche di Fiorentina-Inter, la corsa alla Champions League e l'obiettivo Rakitic, l'Inter vive uno snodo cruciale. La partita di Cagliari, venerdì sera, è la prima tappa di un tour de force che passa per l'Europa League e porta al derby col Milan, arrivato a soli due punti di distanza in classifica. Ma nel frattempo è necessario portare avanti alcuni discorsi di calciomercato molto importanti, alcuni interni che stanno minando la stabilità della squadra ed altri per l'Inter che verrà su cui bisogna obbligatoriamente muoversi per tempo e rapidamente.

Fiorentina-Inter, rigore D'Ambrosio e polemiche Var: Spalletti furioso, ora il tour de force

Una settimana che si apre nel segno delle polemiche dopo il pirotecnico 3-3 in Fiorentina-Inter. Nel mirino, soprattutto, la decisione dell'arbitro di concedere il rigore alla Fiorentina per un tocco di petto di D'Ambrosio in pieno recupero che ha fatto infuriare tutti, dai tifosi ai calciatori e soprattutto il tecnico Luciano Spalletti. Intervenuto in diretta a 'Sky', infatti, l'allenatore si è reso protagonista di un rovente botta e risposta con il giornalista Fabio Caressa, arrivando poi a concludere che l'errore dell'arbitro Abisso ha un peso che va oltre i comunque fondamentali due punti persi perché "con un risultato così poi domani si torna a parlare di 'via-Spalletti' - dice l'allenatore interista -, arriva questo o quest’altro. Ho 60 anni, queste sono partite fondamentali, i risultati sono decisivi". Non può essere tranquillo mister Spalletti, perché Milan e Roma sono tornate (rispettivamente a -2 e -3) ed adesso inizia un ciclo terribile per la sua Inter: venerdì c'è il Cagliari in trasferta, quindi l'andata degli ottavi di Europa League in casa dell'Eintracht, poi la Spal, di nuovo l'Eintracht e quindi il derby col Milan.

Calciomercato Inter, da Wanda Nara-Icardi a Rakitic: le ultime

E parallelamente a questo ciclo fondamentale di partite, questi giorni saranno importantissimi, come detto, anche per il mercato.

Si attendono novità innanzitutto sul fronte Mauro, di cui nel pre-partita di Fiorentina-Inter ha parlato nuovamente l'ad nerazzurro Beppe: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo le idee chiare e nei prossimi giorni agiremo - ha confermato Marotta -. Non so se è la settimana decisiva, però c'è un impegno che abbiamo preso con Wanda, per cui faremo la nostra proposta ma non sappiamo quale sarà la risposta". I segnali, dall'altra parte, non sono però confortanti. Icardi prosegue nella fisioterapia e col lavoro differenziato, mentre la moglie-agente Wanda Nara a Tiki Taka prima si scaglia contro il gesto di Perisic chiedendo rispetto per Icardi , poi si rende protagonista di un botta e risposta con Cassano che consigliava all'ex capitano di scusarsi e chiarirsi con la squadra . Schermaglie e nervi tesi, con l'Inter che da un lato tende la mano all'argentino, ma dall'altro studia una exit-strategy che possa portare alla miglior soluzione possibile per tutti quanti. E nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi a sorpresa di un rinnovo di Icardi con clausola rescissoria abbassata per favorire la cessione in estate . Tutti segnali che fanno pensare dunque ad una separazione, con l'Inter che valuta già i possibili sostituti di Icardi con l'ipotesi Dybala sempre calda , ma non solo.

In attesa di Icardi, questa settimana potrebbe però essere decisiva anche per un altro nome molto importante. Preso Diego Godin, che arriverà a parametro zero a fine stagione, Marotta ed Ausilio hanno infatti piazzato un blitz per Ivan Rakitic, vice-campione del mondo con la Croazia ed in scadenza nel 2021 col Barcellona. Il croato si trova bene in Catalogna, per Valverde (che lo vuole blindare) è fondamentale, ma da parte della dirigenza blaugrana non è in programma alcuna offerta di rinnovo e dopo l'arrivo di Frenkie deJong si sta lavorando ad un altro colpo a centrocampo che spingerebbe in uscita proprio Rakitic, il principale indiziato alla partenza per riequilibrare i bilanci che hanno bisogno di voci in entrata. La concorrenza di Manchester United, Psg e Bayern Monaco preoccupa l'Inter che, però, si è mossa per tempo, sta lavorando ad un'intesa col Barça attorno a quota 40 milioni e proprio in questa settimana potrebbe avere nuovi contatti con le parti per cercare di anticipare le avversarie e piazzare le basi dell'operazione da formalizzare in estate. Non resta che aspettare.

