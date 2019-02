Calciomercato Roma, Zaniolo spinge per il rinnovo: Juve, Real e Psg osservano

CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO JUVE REAL PSG - Tutti vogliono Nicolò Zaniolo. Il 19enne estroso calciatore della Roma è diventato il vero e proprio uomo mercato in casa giallorossa, con Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain pronte a fare carte false per averlo nella propria rosa.

Di contro, come raccontato da Calciomercato.it , la società capitolina sta discutendo con l'entourage del calciatore del prolungamento contrattuale con conseguente adeguamento dell'ingaggio. Una situazione in evoluzione, della quale si discuterà con maggiore intensità verso la fine del mese di marzo. Ma, riporta 'La Repubblica', la Roma può contare sulla forte volontà di Zaniolo che starebbe spingendo per chiudere nel più breve tempo possibile la vicenda e concentrarsi esclusivamente sulle cose di campo, da qui alla fine della stagione.