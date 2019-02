CATANIA ESONERO SOTTIL / Casta carissima ad Andrea Sottil la sconfitta per 2-0 sul campo della Viterbese. Il Catania ha infatti ufficializzato stamane l'esonero del tecnico, con il club etneo che comunicherà nelle prossime ore il nome del prossimo allenatore.

Il favorito al momento per sedere sulla panchina dei siciliani è CarmineIl Catania dopo il ko di Viterbo vede sfumare quasi definitivamente il primo posto in classifica e dunque la promozione diretta nel Gruppo C del campionato di, visto il -11 in classifica dopo 28 giornate dalla capolista Juve Stabia.