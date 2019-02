CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN / Dybala decisivo nella sofferta trasferta di Bologna per la Juventus. Ma non solo il numero dieci argentino, entrato a gara in corso. Nel finale di gara un intervento determinante di Mattia Perin su Sansone ha salvato il risultato per i bianconeri, che in vista dello scontro diretto di domenica a Napoli restano a +13 in classifica sui partenopei.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ex portiere del Genoa ha sfruttato l'occasione concessagli da, che ieri lo ha schierato titolare nella sfida del 'Dall'Ara'. Perin, che domenica ha giocato la settima partita da titolare in stagione, allontana i rumors di mercato nonostante il poco spazio fin qui avuto a Torino dietro il titolare Szczesny: "Felice di far parte di questo grande gruppo - scrive l'estremo difensore della Juve su Twitter - Ci voleva una reazione e abbiamo subito risposto con i fatti. Continuiamo su questa strada".