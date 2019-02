CALCIOMERCATO MILAN TAVARES CORREIA BENFICA SPORTING CP - Il lanciatissimo Milan di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare la Lazio nella semifinale d'andata della Coppa Italia contro la Lazio. Ma i dirigenti sono al lavoro, per il presente e per il futuro. In quest'ottica, gli osservatori rossoneri, sotto la guida di Geoffrey Moncada, sono sguinzagliati in tutta Europa a caccia dei talenti più interessanti. E, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, scout del Milan hanno visionato da vicino, al recente torneo giovanile di La Manga in Spagna, due calciatori portoghesi.

per gli aggiornamenti in tempo reale. Si tratta del 17enne difensore del, Tomas, e del 18enne attaccante dello, Felix. Con la selezione delhanno conquistato la vittoria e le loro prestazioni non sono passate inosservate: in arrivo relazioni positive dagli addetti ai lavori. Il Milan ha già pescato nella sessione di mercato invernale dai club lusitani: il 18enne difensore centrale Tiagoè entrato a far parte della rosa della Primavera meneghina dallo scorso gennaio, proveniente dallo Sporting CP.