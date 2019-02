CHELSEA-TOTTENHAM DIRETTA PREMIER LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE SARRI POCHETTINO HIGUAIN - Brucia ancora in casa Chelsea la sconfitta, ai rigori, contro il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di coppa di Lega. Ma i 'Blues' hanno l'occasione di rifarsi subito nel turno infrasettimanale, valido per la ventottesima giornata di Premier League, contro il Tottenham. Il tecnico Maurizio Sarri, nel mirino della critica e dei tifosi, ha bisogno di un risultato positivo per consolidare la sua panchina e non perdere ulteriore terreno dalla zona europa. Di contro, gli 'Spurs' di Mauricio Pochettino, dopo la sconfitta col Burnley, cercano la vittoria per non perdere terreno da City e Liverpool e per tenere a distanza le inseguitrici.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Chelsea (4-3-3): Caballero; Azpilicueta; David Luiz, Rudiger, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Sissoko; Eriksen, Lamela, Son; Kane.

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Liverpool punti 66, Manchester City 65, Tottenham 60, Arsenal 53, Manchester United 52, Chelsea** 50, Wolverhampton* 40, Watford 40, Everton* 36, West Ham 36, Leicester* 35, Bournemouth 34, Newcastle* 31, Crystal Palace 30, Burnley* 30, Brighton 27, Cardiff* 25, Southampton 25, Fulham 17, Huddersfield* 14.

*Una partita in più

** Una partita in meno

