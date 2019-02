FIORENTINA-ATALANTA DIRETTA COPPA ITALIA LIVE CRONACA TEMPO REALE PIOLI GASPERINI MURIEL ZAPATA - Dopo il pareggio conquistato in pieno recupero contro l'Inter, condito da molte polemiche a causa delle decisione prese dall'arbitro Abisso dopo la consultazione del Var, la Fiorentina torna in campo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. I viola di Stefano Pioli, che può contare su un Luis Muriel in grande spolvero, ospitano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta contro il Torino in campionato.

Nei turni precedenti, i padroni di casa hanno eliminato Torino e Roma; gli ospiti, invece, hanno battuto Cagliari e i campioni in carica della Juventus. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi'.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

