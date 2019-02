LAZIO-MILAN DIRETTA COPPA ITALIA LIVE SEMIFINALE CRONACA TEMPO REALE INZAGHI GATTUSO PIATEK - Dopo la netta vittoria contro l'Empoli di venerdì scorso in campionato, il Milan torna in campo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri di Gennaro Gattuso e Piatek volano a Roma per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dall'eliminazione ai sedicesimi di Europa League per mano del Siviglia.

I biancocelesti nei turni precedenti hanno eliminato Novara e Inter; di contro, i meneghini hanno battuto Sampdoria e Napoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-MILAN

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

