Fiorentina-Inter, Spalletti furioso con Pioli: replica shock

FIORENTINA INTER SPALLETTI PIOLI / Si parlerà per settimane dell'arbitraggio di Fiorentina-Inter, con l'arbitro Abisso che nonostante sia stato richiamato al Var ha concesso ugualmente il calcio di rigore ai viola nel recupero per un fallo di mano di D'Ambrosio apparso inesistente.

Il tecnico nerazzurrosi è sfogato a più riprese nel postpartita, prima ai microfoni di 'Sky' dove ha polemizzato con il conduttore, quindi in conferenza stampa, dove, replicando alle frasi del collega("Falli di mani del genere non li fischierei mai"), ci è andato giù durissimo: "Quello non è mano! - ha esclamato - E' un modo tossico di raccontare le cose. A cosa è tossico non lo so...".