Juventus, campionato poco allenante: frecciatina di Gasperini

JUVENTUS ATALANTA GASPERINI / In casa Juventus prosegue il dibattito dopo la sconfitta di Champions League contro l'Atletico Madrid. Gian Piero Gapserini, tecnico dell'Atalanta, ha detto la sua lanciando una piccola frecciata alle altre 'grandi' del torneo italiano: "Difficilmente in Italia trova partite di questo tipo, anche con le migliori.

Non si confronta mai in ambienti così caldi e con squadre così forti - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - L'Atletico è una formazione fisica e tecnica, in Serie A la Juve non ha avversari così con cui misurarsi. La squadra di Simeone ha una compattezza e una fisicità che altre in Italia non hanno, e poi hanno anche qualità. La Juventus ha le armi e la capacità per ribaltare il risultato dell'andata, però ci vorrà una grande partita di gruppo e individualmente".