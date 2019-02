JUVENTUS CASSANO ALLEGRI / Antonio Cassano, nel corso della sua partecipazione alla puntata di ieri sera di 'Tiki Taka', non ha parlato soltanto del caso Icardi. L'ex calciatore ha difeso Massimiliano Allegri, criticato per il ko della Juventus in Champions League.

"Nessuno ha vinto come Allegri negli ultimi cinque anni - ha dichiarato - In Europa l'unico migliore di lui è". Discorso campionato chiuso per 'Fantantonio': "non sarà gara scudetto, gli azzurri sono a -13.si concentri solo sull'. Ilnon mi piace, io lascerei gli arbitri liberi di sbagliare".