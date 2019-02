CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Tanti auguri Gigio Donnarumma. Nato il 25 febbraio del 1999, oggi il baby prodigio italiano compie 20 anni. Nonostante la sua gioventù, però, vanta già numeri da record, come le oltre 130 gare già disputate in Serie A e le 11 presenze con la Nazionale maggiore. Così, per lui si prospetta un futuro ancora più luminoso, essendo considerato da molti come il giusto erede di Gigi Buffon.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Inevitabili gli interessi di mercato nei suoi confronti: dal PSG alla Juventus , tanti club negli ultimi anni hanno mostrato attenzione alla crescita del giovane talento che, dopo alcune prestazioni in chiaroscuro, di recente è tornato alla ribalta con parate decisive che stanno aiutando il Milan a riconquistare un posto nell'Europa che conta. Il suo futuro potrebbe quindi essere a tinte rossonere ancora per molto, ma non sono esclusi cambiamenti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Con il contratto in scadenza nel 2021, la prossima estate Donnarumma potrebbe vagliare una nuova offerta di rinnovo. Rispetto all'ingaggio attuale di 6 milioni, non dovrebbero esserci problemi per l'aumento fino a 7. Più delicata, invece, la questione legata alla clausola rescissoria: Raiola la vorrebbe, il Milan decisamente meno, ma potrebbe accettare in caso di una cifra fissata oltre i 100 milioni di euro. Le big d'Europa, intanto, restano alla finestra.

