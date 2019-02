Calciomercato Roma, standby per il rinnovo di Dzeko

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Edin Dzeko si sta riprendendo la Roma a suon di gol, come i due, decisivi, per battere il Frosinone e mantenere i giallorossi in scia al Milan, nella corsa per un posto in Champions League.

L'attaccante bosniaco però, come racconta il 'Corriere dello Sport', è ancora in attesa di una chiamata da parte del club per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel. Il presidentein ogni caso ha già stabilito che le negoziazioni avverranno tutte al termine della stagione.