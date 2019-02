INTER ICARDI WANDA NARA PERISIC / Polemiche al 'Franchi' nel pareggio-beffa dell'Inter contro la Fiorentina.

Nerazzurri ancora senza Mauro, conche torna sulla vicenda legata al marito: " L'esultanza di Politano e la reazione di Perisic ? Nel calcio ci sono tante ingiustizie come il rigore per la Fiorentina o Icardi a casa con questo dolore. Mauro sembra un mostro che invece non è… Il gesto didà tranquillità? Per chi? Ci deve essere rispetto solo per Icardi? Ci vuole rispetto, quello che Mauro ha sempre avuto da capitano con tutti i suoi compagni. Prima di tutto vengono l'Inter e la maglia", le parole della moglie-agente dell'argentino alla trasmissione 'Tiki Taka'.