CHELSEA MANCHESTER CITY KEPA SARRI / E' il caso del giorno in Inghilterra. Le immagini del rifiuto di Kepa di lasciare il campo, nel match Chelsea-Manchester City, che ha fatto infuriare Sarri, ha fatto il giro del mondo.

Il portiere spagnolo - intervenendo su Twitter - ha provato a fare chiarezza: "Non era mia intenzione disubbidire al coach o a qualsiasi delle sue decisioni. E' stato un malinteso, dovuto alla foga del finale, in un match in cui ci stavamo giocando un titolo. Il mister credeva non fossi in condizione di continuare a giocare, la mia intenzione era fargli capire che ero in buone condizioni e che potevo ancora aiutare la squadra. Mi dispiace per quello che è successo, non intendevo dare questa immagine di me. Ho pieno rispetto per l'allenatore e la sua autorità".