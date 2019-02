Fiorentina-Inter, Handanovic: "Rigore? Hanno visto tutti"

FIORENTINA INTER HANDANOVIC / Al termine di Fiorentina-Inter ha parlato Handanovic. Il capitano nerazzurro commenta così il rigore dato ai Viola: "Hanno visto tutti, non occorre parlare - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Hanno visto tutti bene, sul 3-1 non dico che erano morti, ci è voluto il gol di Muriel per rientrare in gioco.

Rete su punizione? Il vento ha dato certamente una mano, gli ha dato una spinta in più. E' stato un gran gol anche se sul palo mio"

GRUPPO UNITO - "Anche oggi abbiamo avuto lo spirito giusto, non ci siamo mai disuniti. Lo spirito è quello giusto, si va avanti e si pensa alla prossima. Siamo arrabbiati, è normale... Le polemiche? Non si parla più di questo"

