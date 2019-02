FIORENTINA INTER SPALLETTI / Inter beffata da un rigore - contestatissimo - al 101' di Veretout sul campo della Fiorentina. Luciano Spalletti non nasconde la rabbia davanti ai microfoni nel post-gara e polemizza con Caressa negli studi di 'Sky Sport': "E' petto netto, tutti hanno visto che non era rigore anche dalla panchina. E' petto, netto! Domani ci saranno i titoli con 'Spalletti via', ma la partita è vinta - le parole del tecnico nerazzurro - Questi sono risultati fondamentali per il corso della stagione. Io l'ho visto bene dal campo, è tutto molto chiaro.

L'arbitro non mi ha detto niente, però non si possono mettere dubbi su un episodio dle genere. Non potete dire 'Potrebbe essere', è chiaramente petto. Lo vete detto quattro volte 'Potrebbe essere', non va bene. Chi dice 'Potrebbe essere' commenta da tifoso e dice quello che gli pare…ha detto che questi interventi di mano non li darebbe mai, ma questo non è mani".

Spalletti poi analizza il match: "Loro stanno attraversando un buon momento, ti mettono in difficoltà nelle ripartenze. Avevamo fatto una prestazione di livello come personalità. L'assenza di Icardi? Siamo in condizione e anche dal punto di vista individuale stiamo facendo qualcosa in più, anche per quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati".



