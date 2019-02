FIORENTINA INTER FURIA SPALLETTI CARESSA / L'Inter subisce il pari al 100' con un rigore contestatissimo contro la Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri - intervenuto a 'Sky Sport' - è apparso visibilmente arrabbiato per il penalty concesso.

Nel mirino è finito anche: "Potrebbe essere che uno è tifoso di un'altra squadra e dice quello che gli pare... Non puoi dire 'Potrebbe essere', ci hai messo un po' per capire la cosa. E poi ricomincerete a dire che Spalletti rischia..."

La risposta del giornalista: "Luciano, non ho detto così. Ho detto che si copre il volto. Non puoi mettere in discussione la professionalità delle persone. La sintesì è che non è mai rigore"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui