FIORENTINA INTER PIOLI / La Fiorentina riacciuffa l'Inter oltre il 100' grazie ad un rigore - tanto discusso - trasformato da Veretout. Le parole di Pioli dopo il 3-3 al 'Franchi': "Ho visto le immagini adesso, è stata una partita piena di episodi, penso sia dificilissimo... ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Certi falli di mano non li fischierei mai ma li stanno fischiando tutti e quindi se per loro ci stanno..."

MAI MOLLARE - "Siamo stati in vantaggio per poco.

Il primo tempo abbiamo giocato bene, subendo 2 gol con due tiri. Il terzo gol ci ha reso le cose più difficili ma non ci arrendiamo mai. Alleno una squadra giovanissima con tanto entusiasmo, non usciamo mai dalla partita"

COPPA ITALIA - "E' un'occasione, non capitava da tempo che le prime tre del campionato fossero fuori nelle semifinali. L'Atalanta ha avuto più tempo di noi (sorride, ndr.). Io non ho pensato a mercoledì, non potevo fare dei calcoli. Ho solo dato del riposo a Muriel che ha spinto tanto a livello fisico e mentale."

