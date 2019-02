BOLOGNA JUVENTUS DYBALA / L'operazione riscatto della Juventus e di Paulo Dybala parte da Bologna.

I bianconeri tornano a sorrideRE dopo la disfatta di Madrid contro l', con l'argentino decisivo al 'Dall'Ara' entrando a gara in corso con il secondo gol consecutivo in campionato dopo la rete al Frosinone. Parziale rivincita per il numero dieci, uno dei più criticati dopo la negativa prestazione del 'Wanda Metropolitano'. "Fino alla fine" recita il tweet dopo la gara di Dybala, quasi a caricare se stesso e tutta la Juventus in vista del fondamentale impegno del 12 marzo nel ritorno Champions con l'Atletico.