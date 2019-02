FIORENTINA INTER / Girandola di emozioni, gol e polemiche in un match infinito tra Fiorentina e Inter. I viola la pareggiano addirittura al 101' con il 3-3 su rigore di Veretout, con l'arbitro Abisso che ha confermato dopo aver rivisto il VAR l'intervento in area di D'Ambrosio.

Non basta all'undici di Spalletti il momentaneo 3-1 dopo l'autogol lampo di, con il VAR chiamato in causa anche in occasione del rigore di(fallo di mano in area di Fernandes) e sulla rete di Biraghi annullato per un precedente intervento falloso di Muriel su D'Ambrosio. A segno, con due gemme, ancheL'Inter adesso ha due sole lunghezze di vantaggio al terzo posto sule tre sulla

Fiorentina-Inter 3-3

1' de Vrij (F); 6' Vecino; 40' Politano; 52' Perisic; 74' Muriel (F); 101' Vereout (F)

CLASSIFICA: Juventus 66 punti; Napoli 56; Inter 47; Milan 45; Roma 44; Torino, Atalanta e Lazio* 38; Sampdoria 36 e Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma e Genoa 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese* 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10. *Una partita in meno

