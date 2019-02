FANTACALCIO FIORENTINA INTER SIMEONE DE VRIJ / La gioia per il gol di Simeone è durata davvero poco. Tutti i fantallenatori che hanno schierato il centravanti della Fiorentina hanno esultato con lui ma riguardando le immagini non sembrano esserci dubbi: è de Vrij a mettere dentro il pallone.

La Lega, sul sito ufficiale, ha così assegnato l'autogol all'ex Lazio e non più il gol all'argentino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI . Una brutta notizia non solo per chi ha il centrale dell'Inter ma anche per, che era stato l'autore dell'assist. Niente +1 per lui, così come niente +3 per Simeone ma -2 per de Vrij